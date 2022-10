Verstorbene Holocaust-Überlebende Zilli Schmidt: Termin für Trauerfeier

Mannheim. Die Holocaust-Überlebende Zilli Schmidt wird am 27. Oktober um 15 Uhr auf dem Mannheimer Hauptfriedhof beigesetzt. Dies teile der Verband Deutscher Sinti und Roma am Mittwoch mit. Schmidt war am Freitag im Alter von 98 Jahren in Mannheim gestorben.

Zilli Schmidt hatte das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Darüber sprach sie bis zuletzt in der Öffentlichkeit. Anfang des Jahres wurde Schmidt für ihre Vermittlung des Leidens der Sinti und Roma während NS-Zeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

