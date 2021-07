Versteckt in Zug-Toilette

Weil der Zugbegleiter eines TGV in der Toilette Personen vermutete, die sich der Fahrscheinkontrolle entziehen wollten, hat er am Sonntagmorgen in Mannheim die Bundespolizei um Hilfe gebeten. Das teilten die Beamten mit.

Als diese gegen 7.30 Uhr den Zug betraten, machten ihnen die Personen in der Toilette schnell klar, dass sie nicht freiwillig herauskommen würden. Sämtliche Versuche, die Tür aufzuschließen und aufzudrücken, schlugen fehl. Auch eine hilflose Lage konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Daraufhin wurde die Berufsfeuerwehr verständigt, die die Tür öffnete. In der Toilette befanden sich zwei 14- und 16-jährige Jugendliche. Sie wurden vorläufig festgenommen und unter Widerstand zur Dienststelle verbracht. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Widerstandshandlung, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die jungen Italiener einem Jugendheim überstellt. Auf sie kommen nach Angaben der Bundespolizei nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betrugs zu. pol/mig

