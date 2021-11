Verstärkte Polizeipräsenz zur Vorweihnachtszeit soll für mehr Sicherheit sorgen

Rhien-Neckar. Das Polizeipräsidium Mannheim will mit ausgeweiteten Kontrollen und verstärkter Präsenz die Sicherheit zur Vorweihnachtszeit in der Rhein-Neckar-Region erhöhen. Dabei wollen die Beamtinnen und Beamten die Menschen vor allem für die Einhaltung der geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sensibilisieren und diese durchsetzen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach will die Behörde mit einem „Drei-Säulen-Konzept“ vorgehen.

So werden für die Weihnachtsmärkte in Mannheim und Heidelberg mehrere uniformierte und zivile Fußstreifen unterwegs sein. Diese sollen insbesondere Menschenansammlungen verhindern, erklärte die Polizei. An Tagen mit erhöhtem Personenaufkommen in den Innenstädten, wie beispielsweise dem „Black Friday“ oder den Adventssamstagen, werden in Mannheim und Heidelberg ebenfalls zusätzliche Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, kündigte die Behörde an. Dabei soll die Hälfte der eingesetzten Kräfte aus speziell geschulten Kommunikationsteams bestehen. Diese sollen möglichst die Akzeptanz für die Maßnahmen sowie das Verständnis für die Kontrollen fördern.

Nach weiteren Angaben der Polizei sollen darüber hinaus gemeinsame Schwerpunktaktionen mit den Ortspolizeibehörden der beiden Städte stattfinden. Diese sollen am Mittwoch, 1. Dezember, in Mannheim sowie am Dienstag, 7. Dezember, in Heidelberg durchgeführt werden.