Verstärkte Kontrollen an städtischen Seen angekündigt

Mannheim. Am Wochenende müssen sich Besucherinnen und Besucher an den städtischen Seen in Mannheim auf vermehrte Kontrollen einstellen. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung legt seinen Schwerpunkt dabei auf die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Speziell sollen die Quartiere rund um den Vogelstangsee und den Rheinausee genauer unter die Lupe genommen werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass Falschparker mit Abschleppmaßnahmen rechnen müssen. Aufgrund der mangelnden Parkmöglichkeiten wurde darum gebeten, auf das Auto zu verzichten.

