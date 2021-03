Der Bereich Verfahrenstechnik bietet vielfältige und attraktive Arbeitsmöglichkeiten in der Industrie. Um das Verständnis dieser für die Gesellschaft wichtigen Ingenieursdisziplin bei Lehrkräften und auch Lernenden stärker zu fördern, wurde im Februar 2000 das Kompetenznetz „Verfahrenstechnik Pro3“ als Verein ins Leben gerufen.

Die Schwerpunkte der Aktivitäten liegen dabei in der Nachwuchssicherung und -förderung, der Vermittlung von Kompetenzen sowie in der Vernetzung von Akteuren und Akteurinnen. Als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften ist nun die Hochschule Mannheim in den Kreis von „Pro3“ aufgenommen worden. Die Ingenieurwissenschaft der Verfahrenstechnik beschäftigt sich mit allen Vorgängen, bei denen Stoffe durch physikalische, chemische oder biologische Verfahren hinsichtlich Zusammensetzung, Art oder Eigenschaft verändert werden. Verfahrenstechniker entwickeln also Prozesse und produktionstechnische Anlagen zur großtechnischen Herstellung von Chemikalien und Wirkstoffen, aber auch Lebensmitteln. Effizienzkriterium ist dabei eine hohe, qualitätsgesicherte Produktionsrate bei maximaler Zuverlässigkeit.

Mitglieder von „Pro3“ sind die Universitäten Aachen, Bochum, Braunschweig, Dortmund, Dresden, Hamburg, Kaiserslautern, Magdeburg und Stuttgart. Weiterhin sind vier Institute der Fraunhofergesellschaft und das Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme involviert. Neben diesen Forschungseinrichtungen sind auch eine Reihe von Firmenpartnern Teil des Netzwerks, zu denen Global Player wie die BASF, Evonik und Lewa sowie etliche mittelständische Betriebe gehören.

Bei Universitätsrankings vorne

Die Förderung und Werbung von Nachwuchs sei „eine wichtige Aufgabe für uns. Wir freuen uns daher sehr, dass die Hochschule Mannheim bundesweit nun als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften in den Kreis von Pro3 aufgenommen worden ist“, so Rektorin Astrid Hedtke-Becker. Die Hochschule bietet sich laut Pressemitteilung wegen der strategisch günstigen Lage – umgeben von vielen Spitzen-Arbeitgebern im Bereich Verfahrenstechnik – für eine Zusammenarbeit an. Hinzu kommt, dass die Fakultät Verfahrenstechnik, die vor mehr als 60 Jahren gegründet wurde, um diese Bedarfe in der Region zu decken, einen ausgezeichneten Ruf genießt. Sie wurde und wird in diversen Universitätsrankings auf den vorderen Plätzen eingeordnet.

„Die Möglichkeit aktiv an der Außendarstellung von Pro3 – beispielsweise der Homepage – mitzuwirken, eröffnet uns eine wertvolle Plattform mit hoher Reichweite zur außenwirksamen Positionierung der Hochschule“, erläutert Matthias Rädle vom Forschungszentrum CeMO, der seitens der Hochschule Koordinator für das Netzwerk wird. „Nicht zuletzt ist dies ein weiterer Baustein, um geeigneten Nachwuchs für die kommenden Bedarfe des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern.“ red