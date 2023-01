Verspätung in einigen Fällen

Anders als angekündigt sind die Abfallkalender fürs neue Jahr noch nicht überall zugestellt worden. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage. Betroffen seien allerdings von insgesamt 220 000 Haushalten nur wenige Hundert. Es handele sich dabei um bestimmte Straßenzüge. Dem „MM“ sind einige Fälle aus Feudenheim bekannt. Ob es auch Zustellungsprobleme in anderen Stadtteilen gibt, konnte die Verwaltung am Mittwoch mit Verweis auf die Urlaubszeit über die Feiertage noch nicht sagen. Gründe für die Verzögerung seien die schlechte Verfügbarkeit des benötigten Druckpapiers sowie Personalengpässe, hieß es. Die noch fehlenden Abfallkalender sollten aber noch in dieser Woche zugestellt werden. Wer keinen bekommen habe, könne sich an die Telefonnummer 115 oder per Mail an stadtraumservice@mannheim.de wenden. Alle Termine seien auch über die Abfall-App und den Online-Kalender (direkter Link: www.bit.ly/3CmPGev) einsehbar. sma

