Verschiedene Perspektiven

Ostern ist viel mehr als Familie und die Auferstehung eines sandalentragenden Sektenführers. Gefeiert werden der Frühling und die Fruchtbarkeit.“ So kündigte Jan Böhmermann in seiner Late-Night-Satire auf ZDF die Feiertage an.

Hat er damit recht? Was hat Ihr Ostern dieses Jahr besonders gemacht? Für mich stellt sich immer wieder die Frage, was die vielen biblischen Geschichten, die ich als Pfarrer zu interpretieren habe, mit meinem aktuellen Leben zu tun haben. Um bei der jährlich aufkommenden Diskussion um Ostern, Auferstehung und existenzielle Botschaft nicht in theologische Floskeln auszuweichen, habe ich bei anderen Vertreter*innen der Mannheimer Gesellschaft nachgefragt:

Der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger erkannte in der Rolle der römischen Soldaten, dass die damalige Situation im Garten Gethsemane nicht auf heute zu übertragen sei. Polizisten*innen könnten heute bei Festnahmen eigene Bedenken einbringen, und in einer freiheitlichen Demokratie gebe es keinen Befehlsnotstand mehr. „Wir versuchen, die Situationen möglichst gewaltfrei und konfliktarm zu gestalten.“ Zudem hätten Festgenommene heute selbstverständlich mehr individuelle Rechte.

Richterin des Mannheimer Landgerichts Irmela Spannagel-Schärr unterstützt diese These: „Unser Grundgesetz garantiert fast schrankenlos die Meinungs- und Religionsfreiheit.“ Daher wäre Jesus in der heutigen Zeit höchstens wegen Hausfriedensbruchs verklagt worden, weil er im Tempel randalierte. Der ehemalige Mannheimer Dekan Günter Eitenmüller reflektierte die Verurteilung Jesu durch Vertreter anderer Religionen und erkannte die wertvolle Entwicklung, dass in Mannheim beispielsweise regelmäßig am „langen Tisch der Religionen“ die Vertreter der lokalen Religionsgemeinschaften, Juden, Christen und Muslime, tausende Mannheimer bewirteten. Zugleich gibt Eitenmüller zu bedenken, dass der Wettstreit von Religionen untereinander nach wie vor zu Konflikten führen kann. Diese zu vermeiden oder zumindest ohne Gewalt zu gestalten, sei die unverzichtbare Aufgabe aktueller Religionsvertreter.

Spirituelle Übung

Diese Osterbotschaften verdeutlichen, dass unsere heutigen kulturellen Errungenschaften an verschiedenen Stationen der Ostergeschichte den grausamen Verlauf hätten abwenden können. Gerade in der Analyse vergangener Gesellschaftsformen können wir die Gerechtigkeit unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft hell leuchten sehen. Gleichzeitig steht Jesus mit seinem Lebensweg, als ein Mitbegründer für unsere heutigen sozialen Werte, weil die überlieferte Ostergeschichte nicht spurlos an uns Menschen vorbeigegangen ist.

Diese Mannheimer Ostergeschichten zeigen mir: Lass dich mitnehmen in dieses menschliche Drama und die Hoffnung mit deinen eignen Anknüpfungspunkten. Die Karwoche ist für mich eine spirituelle Übung, die mich auf mein Leben vorbereitet – von Leid und Sorge hin zu Hoffnung und Leben.

Frühling, Fruchtbarkeit und Familie bleiben wichtige Themen für das Osterwochenende. Trotzdem bestätigen diese Gespräche mit Mannheimer*innen meine Vermutung, dass Ostern auch weiterhin zu einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben aufruft.

Friedel Goetz,

Pfarrer der Kirchengemeinde

Hirschberg-Großsachsen