Mannheim. Der Bürger- und Gewerbeverein östliche Innstadt lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag, 31. Mai um 18.30 Uhr in die Aula der Eberhard-Gothein-Schule, ein. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: Neben dem Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und dem Ausblick auf Aktivitäten in 2022 stehen Neuwahlen des gesamten Vorstandes an, der mit einer Ausnahme bereit ist, nochmals für das Amt zu kandidieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1