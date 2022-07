Vermutlich zu hohes Tempo - 19-Jähriger fährt in Mannheim AMG gegen Baum

Mannheim. Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Mittwoch im Mannheimer Stadtteil Suebenheim. Ein 19-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei gegen Mitternacht mit seinem hochmotorisierten Mercedes AMG auf der Schwabenstraße in Richtung Seckenheim unterwegs. Dabei erkannte er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, den Kreisverkehr in Höhe der Suebenheimer Allee zu spät und fuhr geradeaus auf die steinerne Böschung des Kreisverkehrs auf und prallte dort gegen einen Baum, wo das Fahrzeug liegenblieb.

Der 19-Jährige sowie dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte bei dem Fahrer nicht festgestellt werden. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 70 000 Euro. Das Fahrzeug musste mit einem Kranfahrzeug geborgen und schließlich abgeschleppt werden