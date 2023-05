Vermisster 53-Jähriger wieder in Mannheim aufgetaucht

Mannheim.

Der seit Freitag, 28. April, in Mannheim als vermisst gemeldeter 53-Jähriger ist laut Polizei wieder aufgetaucht. Ohne Bescheid zu geben, war der Mann laut einer Angehörigen eine Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Da er weder telefonsch erreichbar, noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Der 53-Jährige meldete sich am Freitag bei einer Angehörigen und gab an, in den vergangenen zwei Wochen im Ausland gewesen zu sein.