Mannheim. Die Suche nach dem seit Samstag, 10.Dezemeber, vermissten Javier J. ist beendet. Der 30-Jährige aus Mannheim wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Mannheim angetroffen, wie die Polizei mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Blaulicht Polizei fahndet per Bild nach vermisstem 30-Jährigen aus Mannheim Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Zuletzt wurde der Mann am Samstag gegen 17 Uhr in Mannheim in der Schlachthofstraße gesehen und war seitdem unbekannten Aufenthaltes. Auch eine hilflose Lage konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.