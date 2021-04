Mannheim. Ein 81-jähriger vermisster Mann aus Mannheim ist am Freitagabend wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Eine Streife der Polizei stellte den vermissten Senior nach einem Hinweis gegen 18 Uhr im Stadtteil Schönau fest, teilte die Behörde mit. Der Mann hatte am Donnerstag kurz vor Mitternacht das Seniorenheim auf dem Lindenhof verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Nun wurde er durch die Beamten zurück in die Einrichtung gebracht.

AdUnit urban-intext1

Der Mann wurde in der Nacht zu Freitag als vermisst gemeldet. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem hilfsbedürftigen 81-Jährigen. Unter anderem fahndetetn die Beamten mit mehreren Streifen in den Stadtteilen Lindenhof sowie Niederfeld nach dem Senior. Auch Hunde sowie ein Hubschrauber waren bei der Suche im Einsatz.