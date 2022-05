Vermissten geborgen

Die Leiche eines vermissten 34-Jährigen ist von Tauchern am Sonntag gegen 15 Uhr im Neckar in Mannheim aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei fanden sie den vermissten Steuermann auf dem Grund des Neckars unterhalb eines Binnenschiffes. Der 34-Jährige soll wohl am späten Samstagabend im Bereich der Straße Am Salzkai in den Neckar gestürzt sein. Bisher ist noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder um eine Straftat handelt. Ob die Leiche obduziert wird, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht eindeutig entschieden. Dafür müsse erst ausgewertet werden, ob es Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache gibt. pol/tmu

