„Alles, was jetzt noch fehlt, sind die eigenen vier Wände, in denen unsere Frauen endlich ankommen dürfen“ – so richtet sich das Heckertstift Mannheim im Netz an Vermieter. Gesucht werden per Kampagne in Mannheim bezahlbare, sichere Wohnungen. „Ob im Mehrfamilienhaus oder in Wohnhäusern, in genossenschaftlichen Wohnanlagen oder in Sozialwohnungen – jedes Angebot ist willkommen“, so das Heckertstift. „Geben Sie diesem Mut der Frauen ein Zuhause. Nutzen Sie Ihre persönlichen und beruflichen Kontakte für unsere Wohnungssuche und verbreiten Sie unser Anliegen. Unterstützen Sie uns in Ihren sozialen Netzwerken“, so der Appell. Per Anruf unter 0621/41 10 68 oder per E-Mail an heckertstift@caritas-mannheim.de. see