Vermessungsarbeiten auf der B38 in Mannheim – einspurige Verkehrsführung

Mannheim. Auf der B38 zwischen der Mannheimer Straße und der Waldstraße finden ab Dienstagmorgen Vermessungsarbeiten statt. Wie die Stadt Mannheim informiert, ist die B38 während der Arbeiten in dem Teilbereich in jeweils einer Fahrtrichtung nur einspurig befahrbar. Die Vermessungen werden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, somit außerhalb der Hauptverkehrszeiten, durchgeführt. Die Vermessungsarbeiten stadteinwärts und somit von Richtung Viernheim kommend finden nach Angaben der Stadt vom 22. bis 23. November statt. Anschließend wird der Teilbereich in Fahrtrichtung stadtauswärts vom 24. bis 25. November vermessen.

