Vermeintlicher Dieb wird in Mannheim beim Schwarzfahren erwischt und greift Polizisten an

Mannheim. Wegen mehrerer Straftaten hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen 27-jährigen Mann am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll der Mann ohne Ticket mit einem ICE von Stuttgart nach Mannheim gefahren sein, weswegen er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Hierbei zeigte sich der 27-Jährige unkooperativ, konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte der Mann die Beamten mehrmals und versuchte wiederholt zu flüchten. Auch auf der Dienststelle leistete der Tatverdächtige weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei griff er einen Beamten an, indem er versuchte diesen durch einen Tritt zu verletzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Messer und weitere gefährliche Gegenstände. Zudem führte der Mann verschiedene Elektronikgeräte, hochwertige Sonnenbrillen und Parfums bei sich, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für das Bundesgebiet verfügt.

Die Beamten stellten das vermeintliche Diebesgut sicher. Den Tatverdächtigen erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Diebstahls mit Waffen, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet, Beleidigung und Leistungserschleichung.