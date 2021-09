Vermeintliche Nachbarin in Not ergaunert Geld am Paradeplatz

Mannheim. „Wir kennen uns doch?“, mit dieser Frage hat eine Kriminelle an einem Samstag Ende August einen Vogelstängler um sein Geld gebracht – und zwar mitten auf dem Paradeplatz am helllichten Tag. „Ich bin gerade aus der Straßenbahn ausgestiegen, da ist die Frau auf mich zugekommen“, erinnert sich Hans Hugel. Der 72-Jährige ärgert sich heute selbst über seine Gutgläubigkeit. Zwar will er seinen echten Namen nicht preisgeben, mit seiner Geschichte aber andere vor der Masche der Trickbetrügerin warnen.

Vermeintliche Bekannte

Denn die Frau, deren Alter der Betrogene auf rund 50 Jahre schätzt, hatte ihn scheinbar gezielt mit der Frage: „Erkennst du mich denn nicht?“, angesprochen. Die Betrügerin, so erzählt es Hugel, habe sich als Bekannte ausgegeben, sie sei wie er Patient in der gleichen Arztpraxis. Ihr Anliegen: Weil man ihr auf dem Marktplatz die Tasche samt Portemonnaie geklaut hat, benötige sie nun Geld, um wieder mit der Bahn nach Hause zu fahren. Das Praktische: Sie wohne direkt in der Nummer vier in derselben Straße und könne dem Nachbarn Hugel das Geld später direkt wiedergeben. „Sie hatte nicht mal den Straßennamen genannt, aber ich wohne in der Nummer Sieben. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich sie nicht doch kenne“, berichtet der 72-Jährige. Deutlich verunsichert lässt sich Hugel von der vermeintlichen Nachbarin 50 Euro, statt der angebotenen 25 Euro abringen. Mit dem Geld in der Hand verabschiedet sich die Kriminelle dann und lässt Hugel allein zurück am Paradeplatz stehen.

Betrüger mit Detailfragen entlarven

Ob sich solche Fälle gerade in Mannheim häufen? Nachgefragt bei der Polizei heißt es: Bislang gebe es nur ab und zu solche Vorfälle, bislang sehen die Ordnungshüter keinen Zusammenhang oder Hinweise auf eine Serie, erklärt eine Sprecherin. Die Polizei warnt immer wieder vor Trickbetrügern, die ihre Maschen häufig ändern oder der Situation anpassen, sich als angebliche Nachbarn, Verwandte, frühere Kollegen oder Bekannte ausgeben können. Der Rat der Polizei: Wer sich nicht sicher ist, ob er oder sie die Person wirklich kennen, ganz genau nach Details fragen. Oder Freunde oder Nachbarn anrufen, die der oder die Unbekannte vorgibt zu kennen.

„Seien Sie misstrauisch. Übergeben Sie Unbekannten nie ihre Wertgegenstände“, raten die Beamten weiter. Und Hugel? Der schöpft am Ende doch Verdacht, nämlich als die Frau geschickt und blitzschnell den 50 Euro Schein mit nur einer Hand zusammenfaltet und in ihrer Tasche verschwinden lässt. Der Vogelstängler hat mittlerweile Anzeige erstattet und hofft nun, dass die Ermittler mit Hilfe der Videoüberwachung am Paradeplatz die Betrügerin schnappen können.