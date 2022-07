Verletzungen bei Kollision

Schwere Verletzungen hat ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße bei Feudenheim davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 60-jähriger Mann am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr mit seinem Honda-Leichtkraftroller auf der Külsheimer Straße in Richtung Siebenbürger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Überleitung von der Siebenbürger Straße zur L 597 (Sudetenstraße) wollte er nach links in Richtung Siebenbürger Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Motorradfahrers, mit dem er zusammenstieß. Beim Sturz zog sich der 59-Jährige Knochenbrüche am Bein und leichtere Verletzungen an der Schulter zu. dir/pol

