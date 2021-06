Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen auf dem Lindenhof gestürzt und hat sich dabei Verletzungen am Kopf zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann kurz nach 4 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 36 in Richtung Neckarau unterwegs. Am Kreisverkehr an der Großen Holzgasse fuhr er laut Polizei aus Unachtsamkeit gegen den Randstein und kam dadurch zu Fall. Da er keinen Schutzhelm trug, zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Seine ebenfalls 23 Jahre alte Mitfahrerin erlitt bei dem Sturz Schürfwunden. Beide wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Motorrads unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem muss der 23-Jährige mit dem Entzug des Führerscheins rechnen. scho/pol

