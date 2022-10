Verletzte Personen nach Rauchentwicklung in Mannheim-Vogelstang

Mannheim. Aufgrund einer Rauchentwicklung am Samstagmorgen in einem Baufachgeschäft in Mannheim-Vogelstang haben drei Personen eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 08.15 Uhr zu dem Einsatz in die Spreewaldallee gerufen.

Die Ursache der Rauchentwicklung ist noch unklar. Die verletzten Mitarbeiter des Marktes sind vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch (erst-) versorgt worden. Eine weibliche Person kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1 000 Euro.