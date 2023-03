Verletzte Person bei Unfall zwischen Schulbus und Autos in Mannheim

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Mannheim ist eine Person verletzt worden. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Schulbusses fuhr nach Polizeiangaben vom Mittwoch auf den Wagen eines vor ihm fahrenden 45-Jährigen auf. Sein Fahrzeug wurde dadurch wiederum auf das Auto einer 26-Jährigen geschoben. Die Frau hatte ihren Wagen zuvor auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt auf Höhe des Anemomenwegs verkehrsbedingt abbremsen und anhalten müssen, weswegen auch der 45-Jährige hinter ihr seine Fahrt verlangsamte. Dem Schulbusfahrer gelang das daraufhin nicht rechtzeitig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer sowie die Kinder im Schulbus blieben bei dem Unfall am Dienstag unversehrt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.