Verletzt von Jugendlichen

Opfer seiner Zivilcourage wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr ein 53-jähriger Ladenburger, der im Quadrat G 4 einen Streit unter Jugendlichen schlichten wollte. Als er beim Versuch verbal angegangen wurde und daraufhin die Polizei verständigte, wurde er zu Boden geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Geschädigte zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Gruppe konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernen, entwendete zuvor noch das Mobiltelefon des Mannes. Auch ein weiterer Mann, der schlichten wollte, wurde durch die Jugendlichen verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: drei bis vier Männer, sowie eine Frau, alle maximal 18 oder 19 Jahre alt, haben italienisch gesprochen. Hinweise an 0621/1 25 80. lia/pol

