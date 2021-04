Die Verleihung des Bloomaulordens wird in diesem Jahr erstmals ausfallen. Der für 2021 bereits im Dezember benannte Träger der ranghöchstes bürgerschaftlichen Auszeichnung in Mannheim, der Neckarauer Hausarzt Marcus Fähnle, soll die Ehrung erst am Fasnachtssonntag, 27. Februar 2022, erhalten. Das hat jetzt das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Auswahlkomitee wegen der Corona-Pandemie festgelegt.

„Umso länger dauert eben die Vorfreude“, nimmt Fähnle die Entscheidung gelassen und mit Humor. „Es sollen viele Leute kommen können, es soll Spaß machen – das geht derzeit nicht, daher hat das alles keinen Sinn“, so Fähnle. Man müsse das Coronavirus „sehr ernst nehmen, denn es ist unberechenbar“, warnt er. Daher führe kein Weg daran vorbei, die Abstandsregeln einzuhalten, „und dazu passt keine große Ordensverleihung“, so Fähnle. Zudem sei er derzeit in seiner Praxis neben den üblichen Fällen „voll beschäftigt“, die ersten Impfungen gegen Corona vorzunehmen.

Operettengala mit Goltz

Die Auszeichnung, 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling gestiftet, wird traditionell am Fasnachtssonntag im voll besetzten Opernhaus des Nationaltheaters überreicht. Während andere regionale Ehrungen wie der „Saumagenorden“ oder der „Courageorden“ wegen der Pandemie 2021 gleich abgesagt wurden, wollte das Verleihungskomitee bewusst an der Tradition festhalten, den Orden wirklich jährlich zu überreichen.

Aber schon im Februar musste die Veranstaltung auf Pfingstsonntag verschoben werden. Auch dieser Termin hat sich nun als unrealistisch erwiesen. Jetzt hofft das Komitee, dass die von Joachim Goltz, dem Bloomaul 2021, arrangierte Operettengala im Nationaltheater im Frühjahr 2022 dann mit geimpften Publikum und ohne Pandemie-Auflagen über die Bühne gehen kann.

