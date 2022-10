Mannheim. Aufgrund des Feiertags am Dienstag findet der Wochenmarkt bereits am Montag statt. Wie die Event & Promotion Mannheim GmbH mitteilt, finden die Märkte an den gewohnten Plätzen auf dem Hauptmarkt auf dem Marktplatz in G 1 und in Sandhofen Am Stich statt. Die Terminüberschneidungen bei einzelnen Wochenmärkten können dazu führen, dass nicht auf allen Märkten das gewohnte Angebot in vollem Umfang zur Verfügung steht.

