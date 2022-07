Verlag Wellhöfer lädt zu Hommage an Hilde Domin in Mannheim

Mannheim. Zu einer Musiklesung mit der Hilde-Domin-Biografin Marion Tauschwitz und dem Saiten-Spezialist Adax Dörsam lädt der Verlag Wellhöfer für Dienstag, 12. Juli, 19.30 Uhr, in den Rathaushof (Hauptstraße 52a) im Mannheimer Stadtteil Feudenheim ein. Unter dem Titel „Nur eine Rose als Stütze“ soll der Termin an Hilde Domin erinnern: Die Jüdin floh vor den Nationalsozialisten ins Exil und gab nach ihrer Rückkehr ihrem ersten Gedichtband den Titel „Nur eine Rose als Stütze“. Tauschwitz zeichnet in der Biografie „Dass ich sein kann wie ich bin. Hilde Domin“ den dramatischen Lebensweg der Lyrikerin nach.

