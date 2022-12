Verlässlich äußerst großzügig

Diese Zahl sorgt immer wieder für ebenso große Bewunderung wie Dankbarkeit: 50 000 Euro, die mit weitem Abstand höchste einzelne Firmenspende, hat Bauhaus nun an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“ übergeben. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten stellte bereits zum siebten Mal in Folge einen Scheck über diesen hohen Betrag aus.

Große Zahlen auf dem Scheck gab es schon früher. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Bauhaus die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Damit ist Bauhaus der mit Abstand größte und einer der treuesten Spender. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren die Summe für die „MM“-Aktion regelmäßig aufgestockt, bis 2016 der Rekordbetrag von 50 000 Euro erreicht war.

Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins, dankte jetzt für dieses langjährige, großartige wie großzügige Engagement. Er nahm von Dieter Bien, Mitglied der Unternehmensleitung von Bauhaus, den Scheck entgegen. „Das Geld soll sozial benachteiligten Familien in der Metropolregion Rhein-Neckar rund um die Weihnachtszeit etwas finanzielle Last von den Schultern nehmen“, sagte Bien. Hohe Kosten für Lebensmittel, Kraftstoff, Strom und Heizung belasteten viele Haushalte bereits nach den Corona-bedingten Einschränkungen der Vorjahre in diesem Jahr zusätzlich. Auch aus diesem Grund bleibe Bauhaus seinem Engagement für „Wir wollen helfen“ treu, unterstrich Bien, und spende erneut 50 000 Euro für den guten Zweck. Mit ihrer Arbeit trage die „MM“-Aktion „dazu bei, dass in der Region möglichst niemand an Weihnachten ohne Geschenk oder eine besondere Mahlzeit auskommen muss“, würdigte Bien die Tätigkeit der „MM“-Aktion vor den Feiertagen.

Schon Heinz Baus, der 1960 die Idee zu dem ersten – damals noch in U 3 ansässigen – Fachgeschäft hatte, in dem er Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach präsentierte, legte stets großen Wert auf soziales Engagement. Dem fühle sich das Unternehmen weiter verpflichtet, erklärte Bien. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten engagiere sich in vielen Bereichen, häufig im direkt Umfeld seiner mehr als 150 Fachzentren in Deutschland. Europaweit ist Bauhaus in 19 Ländern über 270 Mal vertreten. Spenden gingen an soziale Projekte, Sportvereine, aber auch den Naturschutz.

Großer Bedarf an Hilfe

Aber auch an Aktionen wie dem RTL-Spendenmarathon, der Katastrophenhilfe für Flutopfer im Ahrtal, der Soforthilfe für humanitäre Maßnahmen in der Ukraine oder dem Bau von Brunnen und sanitären Anlagen in Uganda beteilige sich das Unternehmen aktiv, berichtete Bien. „Gesellschaftliche Verantwortung wird bei Bauhaus seit jeher großgeschrieben“, unterstrich Bien bei der Übergabe der Spende. „Wir helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird.“

Dafür bedankte sich Florian Kranefuß und betonte, wie wichtig für die „MM“-Aktion gerade solche treuen Spender sind, die sich so verlässlich und zugleich so großzügig engagierten. Das sei gerade in diesem Jahr, in dem erneut zahlreiche Benefizveranstaltungen wie das Blumepeterfest nicht stattfinden konnten, zugleich aber der Bedarf nach Hilfe so groß wie nie seien, von besonderer Bedeutung. Da alle Verwaltungskosten von „Wir wollen helfen“ unverändert komplett vom „Mannheimer Morgen“ getragen würden, gingen stets alle Spenden 1:1 an Hilfsbedürftige.

Ausführlich tauschten sich Kranefuß und Bien über die Wirtschaftslage und die Herausforderungen durch steigende Energiekosten und die Inflation aus. Dabei berichtete Bien aber von einer positiven Grundstimmung. Er sei überzeugt, dass auch in schwierigen Zeiten Bauhaus gerade deshalb eine gute Marktposition habe, da seine funktionalen Produkte den Menschen helfen könnten, selbst etwas anzupacken und dabei auch Kosten zu sparen. Das 1960 in Mannheim gegründete Familienunternehmen unterstütze in diesen herausfordernden Zeiten seine Mitarbeiter dabei, die in den vergangenen Monaten rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten vor allem in den Bereichen Heizung und Strom zu bewältigen. So erhalten alle festangestellten Mitarbeiter zum Jahresende einen steuerfreien Inflationsausgleich von 500 Euro.