Verlängerung des Schienenersatzverkehrs auf der Linie 2 in Mannheim

Mannheim. Aufgrund von Bauarbeiten an den Gas- und Wasserleitungen in der Mittelstraße und den damit verbundenen beengten Platzverhältnissen im Baustellenbereich wird der Schienenersatzverkehr zwischen Neckarstadt West und Alte Feuerwache bis einschließlich Freitag, 8. Juli, verlängert. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Analog zu dem bisherigen Konzept enden die aus Feudenheim kommenden Stadtbahnen der Linie 2 an der Haltestelle Alte Feuerwache. Dort besteht Umsteigemöglichkeit zum Schienenersatzverkehr Richtung Neckarstadt West.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtteilfest Von Gringo Mayer bis Bonanza Jackson: Wie Mannheim-Herzogenried im Sommer feiert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Zeit am Tablet verbringen muss nicht „daddeln“ heißen Mehr erfahren