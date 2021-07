Verkehrsversuch in Mannheim ab 25. August - Kurzzeitparkplätze müssen weichen

Mannheim. Die Stadt ändert die Verkehrsführung in der Innenstadt am 25. August für 12 Monate dauerhaft. Das gab Bürgermeister Ralf Eisenhauer in einer Pressekonferenz bekannt. Die geänderte Verkehrsführung gilt an drei Stellen und wird innerhalb von sechs Wochen beginnend ab dem 25. August sukzessive eingerichtet, teilte Eisenhauer mit. Start ist in der Fressgasse: Dort wird die Durchfahrt über die Breite Straße mit einer Schranke unterbunden.

In der "neuen Fußgängerzone", die dadurch im Bereich E1/ F1 und P1 / Q1 entsteht, werden auf einer Länge von 140 Metern Picknicktische und -bänke und jeweils ein Holzdeck zum Verweilen aufgestellt. Zudem gibt es Pflanzkübel und neue Radbügel. Die Marktstraße zwischen E1 und E2 wird im Laufe des Septembers zur Fahrradstraße umgewidmet. In einem letzten Schritt wird die Durchfahrt in der Kunststraße in Höhe der Breiten Straße im Oktober mittels Leitbaken unterbrochen. Zusätzlich werden 60 bis 80 Kurzzeitparkplätze in der Kunststraße und Fressgasse weichen. Eisenhauer betonte, es sei genug Platz in den Parkhäusern Mannheims.