Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend in der Röntgenstraße zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll eine 20-jährige Motorradfahrerin den rechten Fahrstreifen befahren haben. Als sie abbiegen wollte, soll ein 18-järhiger Motorradfahrer dies zu spät erkannt haben. Obwohl er abbremste, fuhr er dem anderen Motorrad auf und touchierte dieses. Keiner der Beteiligten kam zu Fall. Durch die Kollision wurden beide leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die 20-Jährige kam in ein örtliches Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1