Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend ist eine Person verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurde im Stadtteil Wallstadt die K9751 von Feudenheim in Richtung Ladenburg sowie die Siebenbürger Straße aufgrund des Unfalls gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.