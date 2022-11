Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Mannheimer-Neckarstadt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist in Mannheim ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, streifte ein Transporter gegen 21.00 Uhr einen geparkten Ford Transit beim Abbiegen aus der Riedfeldstraße in die Zehnstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Auf dem Transporter soll das Dürener Kennzeichen von einer Mietwagenfirma stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621–33010 zu melden.