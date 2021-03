Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt sind am Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei krachte es gegen 20 Uhr an der Ecke der Quadrate S4 und R4. Bei der Kollision, zu der derzeit keine weiteren Informationen vorliegen, waren sieben Fahrzeuge beteiligt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden drei Personen verletzt.

