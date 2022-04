Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Wachenburgstraße

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Wachenburgstraße in Mannheim sind am Sonntagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurden acht Menschen verletzt, davon mussten fünf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort im Einsatz. Die Wachenburgstraße ist aktuell zwischen Pfingstberg und Rheinau in beide Fahrtrichtungen gesperrt.