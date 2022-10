Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer ist am Samstagabend in der Mannheimer Neckarstadt mit einer 63-jährigen Mercedes Benz-Fahrerin kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr in Höhe der Alten Feuerwache. Der 65-Jährige befuhr die Brückenstraße in Richtung Kurpfalzbrücke und bog anschließend in Richtung der NUB-Tiefgarage ab. Hierbei übersah der Fahrzeug-Führer jedoch die, aus der Gegenrichtung kommende bevorrechtigte und bereits im Abbiegevorgang befindliche 63-jährige Fahrerin. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

