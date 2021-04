Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in der Oststadt

Mannheim. Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Dienstagmittag im Stadtteil Oststadt ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine 41-jährige Frau gegen 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Spinoza-Straße in Richtung Otto-Beck-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schopenhauerstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 59-jährigen Frau. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 59-Jährigen schleuderte anschließend nach rechts, beschädigte einen sogenannten Mannheimer Pfosten und prallte schließlich gegen die Fassade eines Anwesens in der Schopenhauerstraße, wo das Fahrzeug zum Stehen kam.

AdUnit urban-intext1

Die Fahrerinnen beider Pkws kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.