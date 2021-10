Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier Pkw auf der L597 in Mannheim haben sich am Donnerstagabend zwei Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei ist die Straße zwischen dem Stadtteil Wallstadt und Ladenburg in beide Richtungen wieder freigegeben. Der Unfall hatte sich auf Höhe der Sudetenstraße ereignet.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.