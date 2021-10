Mannheim. Wegen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag im Bereich der Feudenheimer Straße in Mannheim sind sowohl die Fahrbahn als auch die dortigen Gleise teilweise blockiert. Nach ersten Angaben der Polizei entstehen dadurch Verkehrsbehinderungen zwischen der Abfahrt der B38a und der Dudenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Informationen zu Unfallursache, Schäden oder Verletzten lagen zunächst nicht vor.