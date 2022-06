Verkehrsunfall auf der B38 bei Mannheim-Käfertal mit Personenschaden

Mannheim. Ein Klein-Lkw ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B38 bei Mannheim-Käfertal in Höhe der Magdeburger Straße aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Dies teilte die Polizei mit. Infolgedessen prallte der Klein-Lkw gegen den Bordstein, kippte um und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 33-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

