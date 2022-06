Mannheim. Ein Verkehrsunfall auf am Samstagabend auf der A6 hat für eine kurze Vollsperrung gesorgt, inzwischen ist einspuriger Verkehr. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, geriet kurz vor 18 Uhr ein PKW auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Autobahndreieck Viernheim allein beteiligt ins Schleudern. Dann prallte er in die Leitplanke, wobei offenbar niemand verletzt wurde. Die Autobahn ist aktuell auf dem linken Fahrstreifen befahrbar.

