Verkehrsunfall auf dem Parkring - eine Person verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos in Mannheim ist am Samstagabend eine Person verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war, nach Angaben der Polizei, auf dem Parkring vom Jungbusch kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs, als er beim Abbiegen an der Kreuzung Parkring / Bismarckstraße mit dem Fahrzeug einer 37-Jährigen kollidierte. Diese hatte, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, zuvor die rote Ampel an der Kreuzung missachtet. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge wurde der Beifahrer der Unfallverursacherin leicht am Unterarm verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos betrug jeweils circa 10.000 Euro.

