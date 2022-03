Verkehrsunfall auf A 656 - zwei Personen verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 656 bei Mannheim sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 33-jähriger Autofahrer gegen 9.45 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim hinter dem Fahrzeug eines 37-Jährigen. An der Anschlussstelle fuhren beide hintereinander auf die Abbiegespur in Richtung Neckarau. Der 33-Jährige überholte den Wagen rechts über den Standstreifen und kollidierte beim Einscheren mit diesem. Das Auto des 37-Jährigen wurde hierdurch nach links abgelenkt und prallte in die Leitplanke.

Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Wagen des 37-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf mehr als 15 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Abbiegespur vorübergehend voll gesperrt. Es ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.