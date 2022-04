Verkehrsunfall an der Augustaanlage – Schwerverletzte Person und hoher Sachschaden

Mannheim. Ein schwerverletzter Fahrer und ein erheblicher Sachschaden sind als Konsequenz eines Verkehrsunfalls an der Augustaanlage entstanden. Wie die Polizei berichtet, kollidierte am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer mit einem anderen Wagen, wobei dessen 27-jähriger Fahrer schwerverletzt wurde. Der 45-Jährige war auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in die Seckenheimer Straße abbiegen wollte. Laut Polizei übersah er dabei eine rote Ampel. Der ihm entgegenkommende 27-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Wagen des 45-Jährigen prallte gegen eine Ampel, der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 25 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1