Mannheim. Derzeit kommt es aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes in der Bismarckstraße in Höhe von L6 zu einem größeren Einsatz. Das teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren