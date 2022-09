Verkehrskontrolle endet mit fünf Strafanzeigen

Mannheim. Eine Fahrzeugkontrolle in Mannheim von Samstag auf Sonntag ist mit fünf Strafanzeigen gegen den 34-jährigen Fahrer geendet. Wie die Polizei mitteile, zeigte der Mann bei der Verkehrskontrolle in der Untermühlaustraße einen gefälschten Führerschein vor. Ebenfalls stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da sie ihm bereits entzogen worden ist. Außerdem wurden mehrere Auffälligkeiten beim Fahrer festgestellt, die auf einen Drogenkonsum deuteten, was der Fahrer bestätigte. Zusätzlich versuchte er während der Kontrolle eine kleine Menge Marihuana unter den VW zu werfen, was die Beamten beobachteten und die Drogen gleich darauf sicherstellten. Bei der Durchsuchung des Autos fand die Polizei letztlich noch einen Schlagstock und ein verbotenes Messer. Die Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem 34-Jährigen wurde im Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahrens unter Drogeneinfluss, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.