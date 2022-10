Verkehrsinformation zum Mannheimer Nachtwandel

Mannheim. Am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, findet im Jungbusch jeweils von 19 Uhr bis 24 Uhr der Nachtwandel statt. Während dieses Zeitraumes kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, wie die Stadt Mannheim mitteilte. Um eine störungsfreie und sichere Durchführung des 16. Nachtwandels zu gewährleisten, hat die Stadt Mannheim verschiedene Maßnahmen angeordnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An beiden Veranstaltungstagen sind jeweils von 17 Uhr bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag folgende Vollsperrungen erforderlich:

- Jungbusch- und Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße

- Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße

- Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße

- Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße

- Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße

Während der Straßensperrungen ist die Ein- und Ausfahrt auf das Veranstaltungsgelände auch für Anlieger nicht möglich. Die Akademiestraße und Hellingstraße sind während der Veranstaltung jedoch frei befahrbar.

Zum Schutz der Veranstaltungsbesucher wird der Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße voll gesperrt. Die Vollsperrung in diesem Bereich tritt an den Veranstaltungstagen um 20 Uhr in Kraft und wird jeweils nach Veranstaltungsende sowie nach erfolgter Reinigung in der Nacht wieder aufgehoben. Eine Umleitung wird ausgewiesen. Ortskundige sollten diesen gesperrten Bereich über den Friedrichsring, Kaiserring, Bismarckstraße und Parkring umfahren.

Zudem ist an den Veranstaltungstagen jeweils ab 20 Uhr die Einfahrt vom Luisenring zwischen die Quadrate H7 und J7 nicht möglich, um den Kreuzungsbereich Dalbergstraße/Luisenring zu entlasten und hier einen optimierten Verkehrsabfluss zu ermöglichen.

Haltverbote für die sichere Durchführung der Veranstaltung gelten von Freitag, 28.Oktober, 16.30 Uhr, bis Samstag, 29. Oktober, 8 Uhr, sowie von Samstag, 29. Oktober, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 30. Oktober, 8 Uhr, in den folgenden Bereichen:

- Jungbuschstraße auf beiden Seiten

- Böckstraße in Fahrtrichtung rechts (von der Hausnummer 13 bis zum Kreuzungsbereich Beilstraße)

- Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel Höhe G7 (Taxistellplätze)

- Kirchenstraße in der ersten Hälfte der linken Straßenseite, vom Luisenring kommend (Fahrradabstellplätze)

Weiterhin werden einzelne Halteverbotsbereiche in der Hafenstraße, Böckstraße und in der Werftstraße ausgewiesen. Großplakate informieren zusätzlich vor Ort über die für das Parken gesperrten Bereiche.

Die Veranstaltung ist über öffentliche Verkehrsmittel erreichbar: Die Stadtbahn-Linie 6 fährt die Haltestelle Rheinstraße und die Haltestelle Dalbergstraße an. Die Buslinie 60 wird in beide Richtungen über die Straße Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am Verbindungskanal Linkes Ufer auf Höhe der Teufelsbrücke.

Um den Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Fahrrad anreisen, eine Abstellmöglichkeit anzubieten, gibt es auch in diesem Jahr in der Kirchenstraße auf der ersten Hälfte des linken Parkstreifens (vom Luisenring kommend) Abstellplätze.

Die Stadt bittet alle Anwohner und alle Besucher der Großveranstaltung, die mit dem Auto unterwegs sind, sich über die geltenden Verbotsbereiche zu informieren und an den entsprechend ausgewiesenen Stellen nicht zu parken. Die Halteverbote werden überwacht. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden im Interesse der gefahrenfreien Durchführung des „Nachtwandels“ abgeschleppt. Ein Ersatzparkplatz für die von den Haltverbotszonen betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ist in der Neckarvorlandstraße und in der Tiefgarage in H6 vorgesehen.

Wer mit dem Auto anreist, kann die vorhandenen Parkhäuser in der näheren Umgebung nutzen: Die Tiefgaragen in den Quadraten U2, D5, D3 und G1 sind fußläufig in 5 bis 15 Minuten erreichbar und 24 Stunden geöffnet. Außerdem kann auf dem MVV-Parkdeck geparkt werden.

Die Taxi-Ersatzhaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Veranstaltung auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel auf Höhe des Quadrates G7 und ist über die Fußgängerampel an der Jungbuschstraße/Luisenring zu erreichen. An den Veranstaltungstagen werden ab 19 Uhr der Parkstreifen in Höhe G7 sowie ab 20 Uhr drei der vier Fahrspuren vom Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel für Taxis gesperrt, damit ausreichend Aufstellfläche zur Verfügung steht und die Besucher gefahrlos ein- und aussteigen können.