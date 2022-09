Verkehrsforum in Mannheim informiert über E-CarSharing

Mannheim. Das Verkehrsforum Neckarau informiert am Mittwoch, 14. September, über das E-CarSharing. „Spritpreise steigen, fossile Energien schaden dem Klima, und der Platzbedarf der vielen Autos sorgt für Verdruss. Eine interessante Lösung ist ein E-Auto, das über eine lokale PV-Anlage geladen wird und das stundenweise über den lokalen CarSharing-Anbieter Stadtmobil gebucht werden kann“, so die Mitteilung. Das Forum hat ein E-Car-Sharing-Auto initiiert und informiert am 14. September zwischen 17.30 und 19 Uhr am Stellplatz Nibelungenring 96 (gegenüber). Ein weiterer Termin wird am 28. September, zur gleichen Zeit angeboten.

