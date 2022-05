Mannheim. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es am Freitagmittag nach einem Unfall am Alten Meßplatz in Mannheim. Nach ersten Angaben der Polizei wurde dabei ein Motorradfahrer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt ist aktuell nicht befahrbar und gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr ist von den Verkehrsbeeinträchtigungen ebenfalls betroffen. Einsatz-und Rettungskräfte sind vor Ort. Näheres ist nicht bekannt.

