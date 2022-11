Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund eines Unfalls auf Mannheimer Luisenring

Mannheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B44. Betroffen ist insbesondere der von Ludwigshafen kommende Verkehr in Richtung Luisenring.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 7.15 Uhr offenbar zu einem Auffahrunfall an der Ampel in Höhe der Haltestelle MVV Hochhaus. An einem der Pkw wurde der Airbag ausgelöst. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Die Rettungskräfte befinden sich im Einsatz. Aus einem der beteiligten Fahrzeuge laufen Betriebsstoffe aus.

Auf der B44 staut es sich aktuell bis nach Ludwigshafen zurück. Verkehrsteilnehmer und Ortskundige werden daher gebeten, den Bereich zu umfahren.