Verkehr soll reduziert werden

Die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen haben gemeinsam mit der Fraktion der Links-Partei einen Antrag mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Langen Rötterstraße in den Gemeinderat eingebracht. Die Maßnahmen, die bis hin zu einer Unterbrechung der Langen Rötterstraße für den Autoverkehr gehen, sollen laut den Parteien sowohl dem Einzelhandel sowie dem Rad- und Fußverkehr zugutekommen.

Wunsch nach mehr Lebensqualität

„Endlich kommt Bewegung in die Lange Rötterstraße“, so Anne-Katrin Volkert, Sprecherin der Grünen in der Neckarstadt. Der Wunsch nach mehr Lebensqualität und einer Reduktion des Auto-Verkehrs habe sich an Informationsständen sowie in Form der Bürgerbeteiligung Migrants4Cities und dem kürzlich erstmals in der Langen Rötterstraße erfolgten Parking Day immer wieder gezeigt.

Und Bezirksbeirätin Carmen Fontagnier ergänzt: „Gerade in Anbetracht der Klimakrise müssen endlich auch in unserer Neckarstadt die Maßnahmen umgesetzt werden, um unser unmittelbares Umfeld lebenswerter und menschen-kinderfreundlich zu gestalten.“ aph