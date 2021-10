Verkehr als wichtiger Standortfaktor

Der Wirtschaftsverkehr hat eine maßgebliche Bedeutung für den Standort Mannheim. Das betonte Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, bei einem Meinungsaustausch mit der Mannheimer Stadtverwaltung am Mittwoch in Mannheim. „Unsere Mitgliedsunternehmen nehmen die Verkehrssituation in Mannheim und in der Metropolregion Rhein-Neckar zunehmend als große Belastung und hohes wirtschaftliches Risiko wahr. Die Mobilität muss drastisch verbessert werden“, fasste Schnabel die Lage aus Sicht der Wirtschaft zusammen.

Bürgermeister Eisenhauer (l.) und IHK-Präsident Schnabel. © Thomas Tröster/IHK

Vertreter von IHK-Mitgliedsunternehmen und Stadtverwaltung diskutierten beim Meinungsaustausch drängende Mobilitätsfragen. IHK-Präsident Schnabel trug die aus Sicht der Wirtschaft kritischen Punkte vor. Für die Stadt präsentierte der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) die aktuellen Maßnahmen zur Baustellenkoordinierung. Außerdem stellte Eisenhauer die Initiative „Masterplan Mobilität 2035“ vor, einen langfristigen Verkehrsentwicklungsplan, der Lärmschutz, Klimaziele, Stadtentwicklung und Radförderung vereint. Anschließend folgte eine rege Diskussion unter den anwesenden Unternehmensvertretern.

Mit Blick auf den Klimaschutz gibt es bei den Unternehmen eine hohe Akzeptanz für eine pragmatische und technologiegetriebene Mobilitätswende.

Große Akzeptanz vorhanden

Zukunftsfähige Lösungen wie emissionsfreie Antriebe und intelligente Verkehrssteuerungen treffen auf hohe Zustimmung. „Auf keine Akzeptanz stoßen alle Maßnahmen, die als dogmatisch oder wirtschaftsfeindlich wahrgenommen werden. Die ökologische Transformation muss auch ein ökonomischer Erfolg werden, wenn wir unseren Wohlstand bewahren und als Vorbild wirken wollen“, so IHK-Präsident Schnabel. Mit Blick auf die Baustellensituation wünschen sich die Unternehmen vor allem eine strategische Koordination und frühzeitige sowie vorausschauende Investitionen in die bestehende Verkehrsinfrastruktur. „Baumaßnahmen, die langfristig die Mobilität verbessern, tragen die Unternehmen mit, wenn sie gut geplant und gemanagt sowie effizient umgesetzt werden. Die Erreichbarkeit muss dabei zu jeder Zeit gewährleistet sein“, betonte Schnabel.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer ergänzte: „Die Erreichbarkeit der Innenstadt für Verkehrsteilnehmende mit emissionsfreien Antrieben ist einer der Eckpunkte unseres Masterplans Mobilität. Durch reduzierten Durchgangsverkehr, ein verbessertes Parkleitsystem und die geplante Neuordnung des Straßenrandparkens soll der Parksuchverkehr erheblich eingeschränkt werden. Dabei wird die Innenstadt auch für Autos immer erreichbar bleiben: Genügend Parkraum steht in den Parkhäusern zur Verfügung.“ red